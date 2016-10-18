Ярославль, 18 октября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В электронных архивах Санкт-Петербурга найден портрет купца и известного государственного деятеля, уроженца Ярославского края Сергея Кундышева-Володина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Историко-культурном комплексе «Вятское» имени Е.А. Анкудиновой, эта находка — успешное окончание многолетних гениалогических изысканий.

Сергей Кундышев -Володин

Сергей Луппович Кундышев-Володин — выходец из крестьян Вятской волости Ярославской губернии, Санкт-Петербургский и Николаевский купец 1-й гильдии, коммерции советник, подрядчик, личный дворянин, гласный городской Николаевской думы, судовладелец. Создал мощную производственную базу для строительства военных кораблей для Черноморского флота в городах Севастополе и Николаеве. Также является основателем и председателем «Санкт-Петербургского общества пособия рабочим, пострадавшим при постройках». Щедрый меценат и благотворитель, Кундышев-Володин построил на своей малой родине — в деревне Шилово Вятской волости — двухклассное училище с домовой церковью. В селе Вятское он возвел церковно-приходскую школу и богадельню. Все эти заведения содержались на его средства.

Для комплекса «Вятское» обнаружение портрета знаменитого земляка является значительным событием и итогом целенаправленной 10-летней работы.

«Эта находка заполняет белое пятно в галерее наших знаменитых земляков и является огромной радостью для потомков Сергея Лупповича Кундышева-Володина, исследователей, гостей и жителей нашего села», — пояснили в «Вятском».

Портрет будет размещен в галерее знаменитых уроженцев Вятского.