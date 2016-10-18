Калининград, 18 октября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Минувшим летом российские авиакомпании не освоили 100 млн рублей, выделенные на льготные билеты из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя журналистам, назвал этот факт «позорищем».

gov39.ru Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов

«Перевозчики повели себя очень некрасиво. Получается, что 100 млн рублей не освоили, а билеты по 30 тысяч стоят», — сказал чиновник.

ИА REGNUM уточняет, что в апреле 2016 года из федерального бюджета было выделено 462 млн. рублей на субсидии на калининградское направление. Ожидалось, что с 15 мая по 15 октября пять авиакомпаний — «Аэрофлот», RedWingds, «S7 Airlines», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и «Нордавиа» — станут продавать билеты в российский эксклав по цене 3800 рублей в Москву и 3500 рублей в Санкт-Петербург в одну сторону.

Однако в продажу было пущено минимальное количество льготных билетов. В период летних отпусков стоимость авиабилета в Москву достигала 70 тысяч рублей в один конец.

Предшественник Алиханова Николай Цуканова в августе предположил, что «у авиакомпаний был сговор по продаже билетов в Калининград». Действия перевозчиков никаких юридических последствий не имели.

Сегодня власти Калининградской области просят у федерального центра перераспределить неиспользованные средства на железнодорожные перевозки. Однако в этом ключе следует помнить, что внушительную часть населения Калининградской области составляют те, кому закрыт или не рекомендован наземный транзит через Литву (военнослужащие, силовики).

Кроме того, сегодня стало известно, что на 2017 год Росавиация запланировала снижение — на 15 млн рублей — объёма субсидирования льготных авиабилетов на калининградском направлении.