Москва, 18 октября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Котировки нефти Brent продолжат демонстрировать волатильность вплоть до саммита ОПЕК, который пройдет в конце ноября. При этом все меньше участников рынка верит в то, что картель сможет формально договориться о заморозке или снижении уровня добычи: в прошлом такие попытки уже предпринимались, и все они терпели крах, напоминает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Котировки нефти Brent при этом остаются относительно стабильными и удерживаются чуть ниже 52 долларов. Число активных нефтяных платформ в США растет. Сланцевые компании продолжают пробуждаться от спячки, вызванной слишком низкими котировками нефти на мировых рынках. Теперь же цена «черного золота» превысила порог рентабельности сланцевой добычи, что в дальнейшем может затруднить балансировку спроса и предложения на рынке», — отмечает он.

Геополитические новости являются сегодня драйвером роста российского рынка, говорит эксперт. «Участники рынка крайне позитивно восприняли такие события, как предстоящая встреча «нормандской четверки» и прекращение нанесения российской авиацией ударов по Алеппо: они полагают, что это может стать фундаментом для стабилизации геополитической обстановки», — поясняет эксперт