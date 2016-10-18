Багдад, 18 октября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. ООН ожидает, что население иракского Мосула в «любую минуту сейчас» может обратиться в бегство, передаёт ABC News.

Joel Bombardier Около Мосула

Координатор ООН по гуманитарной помощи Йенс Лерке поведал репортёрам в Женеве о том, что «мы не наблюдали спешного бегства» во втором крупнейшем городе в Ираке.

Ранее, 17 октября иракское правительство в Багдаде дало стар операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сразу несколько агентств ООН ведут подготовку, чтобы справиться с массовым бегством мирного населения из Мосула.

Представители ООН выразили тревогу о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может применить химическое оружие или использовать гражданские лица в качестве «живого щита».

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупреждает, что временных лагерей для беженцев может не хватить.