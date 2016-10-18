Архангельск, 18 октября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Соглашение с китайской компанией Poly International подписал генеральный директор акционерного общества «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» Сергей Кокин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Sasha Krotov Архангельский порт

Проект строительства глубоководного порта в Архангельске включен в «Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года», схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта, а также полностью соответствует целям и задачам государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Перспективный грузооборот Архангельского глубоководного порта к 2030 году оценивается в размере около 30 млн. тонн.

Новый порт позволит сформировать более привлекательный альтернативный маршрут движения экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран Азиатско-тихоокеанского региона (в первую очередь Китая), а также обеспечит новый независимый выход крупнотоннажных судов в Мировой океан на этих направлениях.

Отметим, что проект строительства нового глубоководного порта в Архангельске тесно связан с проектом строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» ( Бел ое море — Ком и — Ур ал) сообщением Архангельск — Сыктывкар — Пермь (Соликамск).

Направление перспективных грузопотоков по магистрали «Белкомур» с последующей обработкой и перевалкой грузов в новом Архангельском глубоководном порту позволит оптимизировать логистику грузов, следующих с Урала и из Сибири за счет сокращения железнодорожного плеча доставки (до 800 километров) и стоимости доставки этих грузов к порту отгрузки.

роме этого, создаваемая транспортная увязка нового Архангельского глубоководного порта с железнодорожной магистралью «Белкомур» позволит создать существенные предпосылки для развития мультимодальных перевозок.

«В высокой степени готовности декларация о намерениях инвестирования в проект, разрабатываемая АО «Ленморниипроект». Ведется работа по актуализации грузовой базы и технических решений, а также по формированию организационно-правовой и финансовой модели проекта. Строительство глубоководного порта в Архангельске является крупнейшим инвестиционным проектом, и вопросы подготовки к его практической реализации находятся в числе приоритетов деятельности правительства региона», — подчеркнул председатель правительства региона Алексей Алсуфьев.

Напомним, что строительство нового глубоководного порта-хаба с возможностью круглогодичного захода крупнотоннажных судов планируется на 55 километров севернее Архангельска в районе острова Мудьюг, в северной части губы Сухое море Двинского залива Белого моря.