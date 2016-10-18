Черкесск, 18 октября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии вынесен приговор по громкому уголовному делу об убийстве известного в республике бизнесмена Альберта Петова. Пять человек, оказавшихся на скамье подсудимых, получили разные сроки наказания. Больше всего досталось Мурату Нашеву — 16 с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Именно он, как установил суд, организовал убийство, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе Верховного суда КЧР.

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Поводом для того, чтоб совершить преступление, стали неприязненные отношения Нашева к убитому из-за вопроса раздела доходов от совместной коммерческой деятельности. Свой умысел злоумышленнику пришлось осуществлять дважды — с первого раза убийство компаньона не удалось. Сначала на преступлении за денежное вознаграждение согласились Борис Мотченко и Максим Шатохин. Они изготовили взрывное устройство и 5 марта 2011 года заложили его по пути следования автомобиля жертвы. Однако в момент взрыва самого Петова в автомашине не оказалось, а находившиеся в салоне пассажиры не пострадали.

Неудача не остановила организатора преступления. Он нанимает других помощников — Анзора Мамбетова и Умара Шаева. 10 августа 2011 года Нашев и Мамбетов прибыли к офису своей жертвы. Когда Патов вышел из него и сел в свою машину, Нашев подошел и расстрелял его из пистолета.

Согласно приговору суда, остальные фигуранты дела также получили немалые сроки. Так, за участие в убийстве Мамбетов проведет в колонии строгого режима 14 с половиной лет, Шаев — семь лет. Бориса Мотченко признали виновным в изготовлении взрывчатки и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Ему назначено наказание в виде четырех лет и 11 месяцев колонии, а Шатохину, за то же самое дали шесть лет и два месяца колонии.

Кроме того, суд в счет компенсации морального вреда взыскал в пользу потерпевшей стороны с Нашева 1,5 млн рублей, с Мамбетова — 600 тыс. рублей, с Шаева — 300 тыс. рублей.