Ярославль, 18 октября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Города «Золотого Кольца» предложили превратить в игровое пространство. С такой инициативой выступили участники молодежного туристского форума «Город N — Перезагрузка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете форума.

ИА REGNUM Студенты

Студенты из различных вузов страны в течение недели разрабатывали варианты «перезагрузки» туристического потенциала городов известного маршрута.

«Для Иванова участники форума предложили отойти от шаблонов «город невест» или «центр текстильной промышленности» и вспомнить революционный период города. Это проект-погружение. Тур «Хватай революционера!» рассчитан на двухдневное пребывание и ориентирован на молодежь 18−35 лет. Кроме посещения музеев и памятников архитектуры он включает в себя мастер-класс по выпечке булки для передачи арестанту-революционеру. Во второй день туристская группа участвует в интерактивной игре «Явка провалена». Это инсценировка одного дня из жизни революционера. Для Костромы предложен бренд «Костромантика», развивающий любовную тему, отраженную во многих произведениях литературы. Это квест в поисках загадочной девушки в льняном платье, которая теряет веер на Сусанинской площади. По Угличу — квест «Дело Вани Чеполосова», своего рода расследование гибели ребенка — местночтимого святого. Свои проекты предложены для Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете форума.

Участниками молодежного форума «Город N — Перезагрузка» стали студенты из 16 регионов России, объединившиеся для совместной творческой работы и создания инновационных туристических программ на «Золотом кольце России». Организаторами выступили Агентство по делам молодежи и Агентство по туризму Ярославской области, ЯрГУ им. П. Г. Демидова и АНО «Центр молодежного туризма».

Свои проекты участники защищали в ходе Международного туристского форума «Visit Russia», который завершился в прошедшие выходные в Ярославле. Все высказанные идеи направлены органам власти, отвечающими за развитие туризма в этих городах и регионах.