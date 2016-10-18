Лондон, 18 октября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что Лондон и дальше должен поддерживать политику санкций в отношении Москвы, но при этом, сотрудничать с российской стороной по вопросам, представляющим взаимный интерес. Такое заявление Джонсон сделал сегодня, 18 октября, выступая в парламенте Великобритании.

Surrey County Council News Follow Борис Джонсон

«Конечно, правильно, что Великобритания и Россия должны продолжать сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес», — сказал Джонсон. При этом он также назвал правильным лидерство Великобритании в поддержании санкционного давления на Россию.

Джонсон считает, что отношения с Россией не могут осуществляться в «нормальном русле».

Британский министр иностранных дел сделал уже слишком много заявлений в адрес России. Он призывал сделать Россию страной-изгоем, проводить акции протеста возле российского посольства в Лондоне, а также наращивать санкции против РФ.