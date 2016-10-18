Хельсинки, 18 октября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В интересах Финляндии и Швеции позаботиться о безопасности Аландских островов, заявил министр обороны страны Юсси Ниинистё. «Считать, что возможные вооружённые конфликты не затронут Аланды, мягко говоря, наивно. Такие рассуждения не подтверждаются историей», — написал Ниинистё в своём личном блоге. Об этом сообщает финское издание The Helsinki Times сегодня, 18 октября.

Plenz Аландские острова

Демилитаризованные Аланды в военном плане являются незащищёнными, полагает глава оборонного ведомства Финляндии. Ниинистё отмечает, что его повышенное внимание к безопасности островов связано с последними событиям в Крыму. Аланды, как и шведский остров Готланд, имеют стратегическое значение, являясь «воротами в Ботнический залив», подчёркивает финский министр. Аландские острова позволяют контролировать северную часть Балтийского моря, отмечается в блоге. «В интересах Финляндии и Швеции защитить Аланды», — заключает Ниинистё.

Ранее стало известно о намерении главы Министерства обороны Финляндии поднять в ходе встреч с представителями Швеции вопрос об организации обороны Аландских островов. «Может быть, в будущем можем поговорить о данном вопросе в связи с обсуждением развития сотрудничества (оборонного — прим. ИА REGNUM ) между странами», — цитирует финское издание Yle Ниинистё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2015 года Юсси Ниинистё заявил о том, что страна готовится к «возможной оккупации» Аландов. По его словам, вооружённые силы Финляндии готовятся на случай появления на островах так называемых «зеленых человечков» — работающих под прикрытием российских спецназовцев. Ситуация в регионе Балтийского моря изменилась, и поэтому нужно подумать об организации обороны островов, заявлял тогда Ниинистё.

Напомним, в конце сентября премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о том, что власти не рассматривают возможность изменения демилитаризованного статуса Аландских остров.

Аландские острова являются автономией в составе Финляндии, которая имеет особый демилитаризованный и моноязычный статус. Согласно Фридрихсгамскому мирному договору 1809 года, который завершил русско-шведскую войну 1808−1809 годов, вся Финляндия (включая Аландские острова) отходила к Российской империи. Острова стали самым западным форпостом России, на их территории был размещен гарнизон. Вскоре было принято решение о строительстве военного форта. Крепость Бомарсунд заложили в 1832 году. Во время Крымской войны она была разрушена.