Киев, 18 октября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко не рассчитывает на прогресс от завтрашней встречи глав государств (России, Украины, Германии и Франции) в «нормандском формате». Об этом Порошенко заявил 18 октября во время первого визита в Норвегию, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Я оптимистичен по поводу будущего Украины, но, к сожалению, не настолько оптимистичен по поводу завтрашней встречи (в «нормандском формате — прим. ИА REGNUM ), но я буду очень рад удивиться», — добавил Порошенко.

Он сообщил, что Норвегия выступает за сохранение санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины. «Нам подтвердили и поддержку, и позицию по сохранения санкций до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая с Крымом. Я чрезвычайно благодарен госпоже премьер-министру (Эрна Солберг — прим. ИА REGNUM ) за эту твердую и принципиальную позицию. Я проинформировал госпожу премьер-министра об инициативе Украины в ООН о состоянии с правами человека в АР Крым и получил заверения в ее поддержке», — сказал глава государства.

Порошенко отметил, что Украина и Норвегия подписали декларацию о партнерстве с осуждением действий России в Крыму и Донбассе. «Мне было приятно подписать сегодня с госпожой премьером декларацию о партнерстве между Украиной и Королевством Норвегия. Я благодарен, что в этом документе норвежская сторона четко осудила Россию за «незаконную оккупацию» Крыма и продолжающуюся «агрессию» в Донбассе. Норвегия заверила в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — рассказал он.

При этом президент пригласил норвежский бизнес принять участие в приватизации госпредприятий Украины. «Я пригласил норвежские компании к участию в процессе приватизации в Украине, и получили заверения во всесторонней поддержке этих процессов со стороны норвежского правительства», — уточнил Порошенко.

Также глава государства предложил Норвегии начать сотрудничество в сфере новых источников энергии. «Госпожа премьер, например, проинформировала меня, что, в сфере энергетики они готовятся к переходу на постнефтяную эру, эру новых источников энергии, и понятно, что эта тематика актуальна и для Украины. И мы договорились о координации и сотрудничестве в этом важном направлении», — подчеркнул Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Норвегии Солберг заверила Украину в поддержке и призвала руководство РФ выполнить Минские соглашения. «Впервые в истории глава украинского государства находится с визитом в Норвегии… Норвегия будет продолжать оказывать поддержку Украине в проведении реформ и способствовать политической и экономической стабильности страны. Украина движется вперед, но впереди еще много работы и это требует выполнения политических обязательств. Норвегия хочет быть надежным партнером Украины, и мы будем продолжать поддержку мероприятий, направленных на реформирование… Нас беспокоит отсутствие безопасности на Донбассе, без действенного перемирия трудно представить переговорный процесс. Решающим является соблюдение Минских договоренностей всеми сторонами, мы призываем, особенно Россию, выполнять свою часть и способствовать мирному урегулированию», — отметила Солберг.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент Франции Франсуа Олланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Порошенко договорились провести встречу в Берлине 19 октября.

Напомним, 18 октября президент Порошенко осуществляет официальный визит в Королевство Норвегия. По данным пресс-службы главы украинского государства, Порошенко осуществит ряд государственных встреч, а также вместе с премьер-министром Норвегии примет участие в украинско-норвежском бизнес-форуме.