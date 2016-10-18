Тамбов, 18 октября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. До 21 октября в Тамбове должно пройти первичное подключение к отоплению всех многоэтажных домов. Об этом вице-мэр Юрий Дубовик заявил порталу «Новый Тамбов». По словам заместителя главы администрации, повреждаемость квартальных сетей в городе остается высокой, поэтом прогнозировать, где и сколько порывов будут, никто не может.

ogodom.ru Теплосети

«На сегодняшний день мы не можем спрогнозировать, где у нас будут еще порывы, ситуация меняется каждый день в связи с тем, что повреждаемость квартальных сетей достаточно высокая», — цитирует издание собеседника.

При этом, по данным на утро 17 октября, в городе отопление было включено в 80% жилого фонда.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон начался в Тамбове 10 октября. При этом городские власти не исключали, что проблемы с подачей тепла будут в северной части города. Несмотря на масштабные работы, здесь остается высоким процент износа теплосетей.