Бокситогорск, Ленинградская область, 18 октября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Более 9 тысяч человек остались без горячей воды и отопления в городе Бокситогорск в Ленинградской области из-за аварии на тепломагистрали, сообщили сегодня, 18 октября, в региональном управлении МЧС. Также в зону отключения попали детский сад, две школы и больница, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Авария произошла около 10 часов утра. Без тепла остались две трети жителей 15-тысячного Бокситогорска, а также детсад, две школы и больница.

По данным управления, информация об отключении поступила в 11:40. «В зоне отключения находятся 58 жилых домов с населением 9 379 человек», — сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

«Произошла утечка на магистральной теплотрассе. Наши ребята ведут аварийные работы. К 17 часам планируем завершение работ и начало подачи тепла. К 19 часам потребители будут полностью обеспечены теплоснабжением», — заверили в пресс-службе АО «Газпром Теплоэнерго».

Отметим, что это уже вторая авария в городе за последние два дня. Накануне около четырех часов без горячей воды в Бокситогорске оставались свыше 3,5 тыс. человек.

Напомним, в середине сентября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили планы по реконструкции сетей теплоснажения Боскитогорского района в рамках концессионного соглашения. По словам главы региона, объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.

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В настоящее время, как уточнили корреспонденту агентства в пресс-службе АО «Газпром Теплоэнерго», на этот счет пока ведутся переговоры.

«Сети находятся в очень плохом состоянии, что очень часто приводит к прорывам и утечкам. Но они находятся в собственности у муниципалитета, мы только арендаторы. Сети, действительно, нуждаются в реконструкции, иначе аварии будут происходить с незавидной регулярностью», — отметили в пресс-службе компании.

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