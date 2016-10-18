Ярославль, 18 октября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Ярославским предпринимателям не удалось отстоять свою позицию по поводу изменений в региональной закон об упрощенной системе налогообложения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе, депутаты согласились с правительством об ограничении условий получения льготы.

ИА REGNUM Ларьки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект закона предусматривает право на налоговую ставку в 5 и 10% от доходов за вычетом прямых расходов, а также 4% от доходов. Однако, согласно предложению правительства Ярославской области, право на льготное налогообложение по «упрощенке» будут иметь только те предприниматели, у которых, во-первых, нет долгов по налогам, а, во вторых, средняя заработная плата сотрудников не ниже двух минимальных размеров оплаты труда — в настоящее время один МРОТ в регионе составляет 8026 рублей.

Представители бизнеса считают эти ограничения слишком строгими и не согласны с позицией правительства. Споры вокруг упрощенной системы налогообложения в ярославской трактовке длятся уже несколько месяцев. Региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров неоднократно подчеркивал, что требования к применению льготной системы противоречат налоговому законодательству и нарушает права отдельных категорий предпринимателей. Кроме того, он подчеркивает, что ограничения на получение налоговых льгот не решит проблемы легализации «серой зарплаты», поскольку два МРОТ — слишком тяжелое бремя.

«Я неоднократно заявлял, моя позиция — 1,2 МРОТ», — настаивает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Однако в областном правительстве подчеркнули, что снижение заявленного уровня заработной платы недопустимо.

«Вы считаете 9000 рублей достойной заработной платой? Правительство с вами несогласно!», — заявил директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

Между тем, изменения в закон об «упрощенке» Ярославская дума приняла в первом чтении. В продолжении обсуждения предпринимательское сообщество и власть ищут компромисс. Во втором чтении областная дума рассмотрит предложения по изменениям в закон Федеральной налоговой службы. По словам Альфира Бакирова они «выглядят более корректными по сравнению с позицией департамента финансов».