Мосул, Ирак, 18 октября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ,) бегут из «иракской столицы» Мосула в «сирийскую столицу» террористов — Ракку, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По словам официального представителя шиитских вооруженных формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» Юсефа аль-Куляби, боевики ИГ покидают Мосул на протяжении 48 часов. В городе для них просто не осталось безопасных мест, пояснил аль-Куляби.

«Они бегут из всех районов, где мы сражаемся с ними», — сказал аль-Куляби. Он добавил, что в Ракка для террористов ИГ пока еще более безопасна. По непроверенным данным, боевики также вывозят из банков Мосула деньги — их переводят в Ракку.

Напомним, ранее иракская армия совместно с курдским ополчением (пешмерга) начали штурм Мосула, являющегося вторым по величине иракским городом. В Мосуле находится главная иракская точка запрещённой в РФ организации ИГИЛ. Поддержку с воздуха иракской армии и курдскому ополчению оказывает международная коалиция во главе с США