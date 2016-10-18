Южно-Сахалинск, 18 октября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Срок содержания под стражей бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина продлён до 27 февраля. Такое решение принято в Московской городском суде на заседании сегодня, 18 октября, сообщает РАПСИ.

Premier.gov.ru Александр Хорошавин

«Решением Мосгорсуда мера пресечения в отношении Хорошавина до 27 февраля 2017 года», — говорится в сообщении.

По этому же уголовному делу суд вынес постановление о продлении срока содержания под стражей на аналогичный срок советнику главы Сахалинской области Андрею Икрамову и бывшему заместителю председателя областного правительства Сергею Карепкину. Уточняется, что, согласно решению суда, Николай Борисов, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, останется под домашним арестом ещё четыре месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хорошавин оказался под арестом за получение взяток в особо крупных размерах. Общая сумма их составила более 522 миллиона рублей. В настоящее время бывшему чиновнику вменяется более десяти эпизодов взяточничества на десятки миллионов рублей.