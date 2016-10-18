Мадрид, 18 октября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Binter Canaria запросил экстренную посадку в аэропорту Гран-Канария, расположенный на одноименном острове в архипелаге Канарские острова (Испания), заявила представительница аэропорта, сообщает 18 октября Reuters.

Juergen Lehle Самолёт Binter Canaria

Самолет должен был приземлиться в северной части острова Тенерифе, также расположенный в архипелаге Канарские острова, заявила представительница аэропорта Гран-Канария.

У самолета возникли проблемы с шасси, сообщили сотрудники северного аэропорта Тенерифе в Twitter.