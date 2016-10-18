Калининград, 18 октября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Калининграде скончался военнослужащий Балтийского флот, пострадавший во время учений. По данным портала «Клопс», это 22-летний срочник Дмитрий Назмиев.

eastprussia.ru Полигон Павенково в Калининградской области

Трагедия произошла 29 сентября на полигоне Павенково во время учебных стрельб. В результате разрыва миномётного снаряда пострадали два солдата.

Назмиев получил осколочные ранения виска, головы, груди и поясницы. Солдата доставили в госпиталь в критическом состоянии с большой кровопотерей. Все эти дни он находился в состоянии искусственной комы.

Дмитрий Назмиев — уроженец города Нижневартовска.

ИА REGNUM уточняет, что за неполный месяц в Калининградской области это уже второй случай гибели военнослужащего после ЧП на учениях. В конце сентября в Калининграде скончался военный фельдшер Максим Швачко, упавший с вертолёта во время репетиции парада к Дню Военно-Морского флота России.