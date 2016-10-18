Тбилиси, 18 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что граждане Грузии сами должны решить, за кого будут голосовать во втором туре выборов, заявила на пресс-конференции 18 октября пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе. Так она прокомментировала обращение представителей «общественности» о том, чтобы политики призвали своих сторонников на втором туре выборов голосовать за «оппозицию». Первоначально обращение было адресовано и президенту, но позднее его авторы изъяли президента из списка адресатов. По словам Мишвеладзе, это было правильное решение.

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Пресс-спикер пояснила, что президент Георгий Маргвелашвили лишь призывает граждан Грузии к активности на выборах и выражению собственного мнения, так как именно воля избирателей решает исход выборов.

«Президент надеется, что второй тур выборов пройдет прозрачно, мирно и справедливо, без тех недочетов, которые проявились во время первого тура в ряде округов. По нашей информации, процесс рассмотрения жалоб продолжается, и очень важно, чтобы был дан ответ на все сомнения и вопросы, которые появились у граждан и политических партий в связи с процессом подсчета голосов», — заявила пресс-спикер.

Она отметила, что ответственность за ясность в избирательном процессе несет, в первую очередь, Центральная избирательная комиссия, и подчеркнула важность своевременной публикации всех официальных данных, чтобы у общественности была полная информация для анализа избирательного процесса и не появились сомнения в справедливости и объективности выборов.

По словам Мишвеладзе, ЦИК несет ответственность не только за объявление итогов выборов, но и своевременное информирование общественности, особенно если имеются подозрения и вопросы.

Как известно, парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября. На 30 октября ЦИК Грузии назначил второй тур выборов в 50 мажоритарных округах и повторные выборы на трех избирательных участках, где бюллетени были признаны недействительными.