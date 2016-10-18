Санкт-Петербург, 18 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское Управление ФАС России предупредило комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга о необходимости в срок до 30 ноября текущего года прекратить действие договора, заключенного с ООО «Студия Арт. Лебедева» на разработку логотипа Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 18 октября, сообщила пресс-службу УФАС, усмотревшего признаки нарушения антимонопольного законодательства.

georgivar Артемий Лебедев (слева)

Проверка проводилась по жалобе ООО «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры». Как установлено, в одном из пунктов договора было указано, что студия Артемия Лебедева по заданию комитета разработала серию туристических логотипов города, и работы надлежащего качества приняты комитетом в полном объеме.

«Таким образом, на момент подписания договора работы уже являлись выполненными, т. е. Студия получила доступ к информации о необходимости разработки лого Петербурга в приоритетном порядке, что привело к созданию дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность на рынке оказания рекламных услуг», — пояснили суть нарушения в Санкт-Петербургском УФАС.

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Кроме того, как установили антимонопольщики, договор со студией Лебедева заключался в условиях конфиденциальности, в силу чего «другие дизайн-студии были лишены аналогичной возможности по продвижению своих услуг».

В УФАС пришли к выводу, что заключение договора между комитетом по развитию туризма и «Студией Арт. Лебедева» содержит признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции и потребовали его прекращения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2014 года в сеть были выложены разработанные студией Лебедева логотипы Санкт-Петербурга. Горожане оказались не в восторге от увиденного. На снимках было видно, что картинки уже использовались, например, в road show «Добро пожаловать в Санкт-Петербург», которое прошло в нескольких российских городах. Основной логотип Петербурга, по версии студии, — якорь с разбитым на три строки словом «Saint Peters burg».

Многие отмечали сходство с фирменным стилем Одессы, над которым раньше также работали сотрудники студии Лебедева. «Пародия на Одессу», «Ну чё, якорь можно исполнить из дерева, например, из осины. И засунуть его авторам идеи и заказчикам… короче, сами знаете, куда», — так комментировали новость петербуржцы в интернете.