Москва, 18 октября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Услугами ломбардов пользуется более 10% населения России, причем их основные клиенты — самые незащищенные слои населения, которым банки отказывают в кредитовании. Для многих российских городов и деревень в региона ломбард и почта — единственные поставщики финансовых услуг. В таких условиях Центральный Банк последовательно снижает полную стоимость кредита (ПСК) уже в течение трех кварталов, что ставит под угрозу судьбу небольших региональных ломбардов, имеющих небольшой оборот и высокие издержки, но служащих последним доступным источником кредитования для жителей многих малых городов и деревень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил председатель совета «Национального Объединения Ломбардов» Алексей Лазутин.

Цитата из к/ф «Лавка ростовщика» Реж. Чарльз Чаплин. 1916. США В ломбарде

«Центральный банк, более двух лет назад ставший регулятором ломбардного рынка, управляет, в том числе, параметром «полной стоимости кредита» — предельным размером эффективной ставки, по которой выдается займ, и уже три квартала подряд последовательно снижает ее значение, заставляя ломбарды выдавать займы все дешевле и дешевле», — заявил Лазутин.

Так, на второй квартал 2016 года размере ПСК для займов обеспеченных иным имуществом (включая ювелирные изделия) в 167,6% и размере займа в 7000 рублей, а сроке займа в 1 неделю, заработок ломбарда составляет всего 224 рублей, отметил эксперт.

«При этом совершенно непонятно, чем руководствуется Банк России в этом случае — рынок ломбардов не перегрет, не несет кредитных рисков, так как все выданные ломбардами займы обеспечены залогом, и не создает, в отличие от МФО (микрофинансовых организаций), социальной напряженности, так как ломбарды ни к кому не присылают коллекторов», — продолжил он.

Между тем услугами ломбардов пользуется более 10% населения России, причем основные клиенты — самые незащищенные слои населения, которым отказывают в кредитовании банки, а ставки МФО для таких граждан слишком высоки. «Средний размер займа составляет всего 7000 рублей, а большая часть займов берется на срок от нескольких недель до двух месяцев. 60% клиентов ломбардов находятся в возрасте 30−50 лет, еще 16% — до 30 лет и только 24% — старше 60 лет, что развеивает миф о том, что займы в ломбардах берут исключительно пенсионеры», — указал председатель совета НОЛ.

«Для многих российских городов и деревень в регионах ломбард и почта — единственные поставщики финансовых услуг, причем получить кредит можно только в ломбарде», — добавил эксперт.

Благодаря тому, что займ имеет небольшой размер и выдается на короткое время, его доходность невелика и может не покрывать расходов на оценку вещей, их хранение в соответствии с требованиями регулятора, а также работу и охрану ломбарда. «В результате, рынок начинает «уползать» из-под такого регулирования в тень — многие мелкие ломбарды переквалифицируются в комиссионные магазины или просто перестают сдавать отчетность», — констатировал Лазутин.

Для исправления сложившейся ситуации представители ломбардного рынка предлагают «установить различный уровень максимальной ставки для займов разных сроков, чтобы длительные займы могли быть дешевле, а краткосрочные (на несколько дней) оставались сколько-нибудь выгодны ломбардам», — указал председатель совета «Национального Объединения Ломбардов».

На сегодняшний день на рынке ломбардов работает 8700 зарегистрированных юридических лиц. Более 50% рынка ломбардов — микробизнес. При этом общий объем портфеля находящихся в ломбардах к настоящему моменту возрос в два раза в сравнении с 2014 годом — так, на текущий момент показатель составляет более 55 млрд рублей, на конец 2015 года он составлял 45 млрд рублей, а на конце 2014 года — 27,5 млрд рублей.

В связи с нарастающими проблемами на ломбардном рынке «Национальное Объединение Ломбардов» обратилось к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором содержится просьба изменить методику расчета ПСК. Кроме того, в организации начал работу юридический комитет, который в настоящее время занят выработкой предложений по адаптации регулирования рынка к новым экономическим условиям.