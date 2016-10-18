Варшава, 18 октября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что в день катастрофы президентского самолета Ту-154 под Смоленском бывший премьер-министр страны Дональд Туск вел «тайную беседу» с российским руководством, сообщает польское телевидение со ссылкой на интервью Мачеревича Gazeta Polska.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Дональд Туск

По словам польского министра обороны, вечером 10 апреля Туск разговаривал с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, главой МЧС РФ Сергеем Шойгу. Запись разговора, о котором Туск «никого не проинформировал», есть у властей Польши.

Мачеревич отметил, что главное в беседе — то, что оба представителя властей Российской Федерации очень подробно описывали катастрофу и их рассказ «противоречит выводам МАК и комиссии (экс-главы МВД Польши Ежи) Миллера».

При этом Мачеревич упомянул, что Путин и Шойгу, а также представители специальной комиссии, созванной президентом РФ Дмитрием Медведевым, уже знали о содержании «черных ящиков». Напомним, бортовые самописцы были обнаружены около 18:00 в день катастрофы, и тогда же МАК сообщил, что запись «зашумлена» и ее необходимо восстановить. Расшифровали запись лишь через девять дней.

Ранее польская сторона возобновила расследование трагедии под Смоленском, которая произошла 10 апреля 2010 года. Авиакатастрофа с польским рейсом №1 унесла жизни 96 человек, среди которых был и действующий на тот момент президент страны Леха Качиньский.15 сентября подкомиссия Минобороны Польши опубликовала промежуточные результаты повторного расследования крушения борта №1 под Смоленском. Согласно этим результатам, «существенные факты» прежних докладов признаны ошибочными.

Польские эксперты, в частности, заявили, что самолет начал разрушаться еще до столкновения с землей, а командующий ВВС Польши Анджей Бласик не заходил незадолго до катастрофы в кабину пилотов.

Дело по факту крушения самолета было возбуждено Главной военной прокуратурой Польши в день крушения самолета, оно расследовалось в течение нескольких лет. Параллельно шло российское расследование. Множество экспертов пришло к однозначному выводу: причина катастрофы — это непрофессиональные действия экипажа польского правительственного самолета Ту-154.