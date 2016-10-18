Лондон, 18 октября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер одержала верх над Дэвидом Кэмероном в номинации наихудшего главы правительства Соединенного Королевства за последние 100 лет, заявили в Ассоциации писателей-историков страны (Historical Writers' Association). Об этом сообщает The Guardian.

Marion S. Trikosko Маргарет Тэтчер

По данным проведенного ассоциацией опроса, приуроченного к проведению исторического фестиваля в Харрогит, а также 100-му дню нахождения Терезы Мэй на посту главы правительства страны, за Тэтчер, скончавшейся в 2013 году, высказалось 24% процента принявших участие в опросе, за ней следует покинувший свой пост в результате проигрыша на референдуме в стране Дэвид Кэмерон (22%), а также Невилл Чемберлен (17%), сдавший в 1938 году Гитлеру Чехословакию. Как отметили авторы, именно отношение «железной леди» к обществу и стало причиной её победы.

«Она уничтожила слишком много хороших черт общества, создав слишком много отрицательных, а затем оставила социальный и моральный вакуум, в котором эгоисты-богачи и невообразимо удачливые могли с ужасной простой уничтожить то, что им было не нужно, и что, по их мнению, было не нужно другим», — заявила Эмма Дарвин.

«Тэтчер предала идею общества, как общины, которая заботится о каждом члене и принимает постулат, что людям нужна помощь, что их нельзя за это демонизировать, анафеме», — отметила писательница романов Кэтрин Хокин. «Очень просто демонизировать политиков и переходить на личности, вместо того чтобы критиковать политику, однако Тэтчер подталкивала к наихудшему поведению во всех аспектах общества, и мы до сих пор пожинаем её ядовитые плоды».

Не все участники опроса выступили против покойного премьер-министр. Так, бывший лидер Либерально-демократической партии Великобритании Пэдди Эшдаун подчеркнул, что она была «одним из наиболее успешных премьер-министров». Он также отметил, что Кэмерон, занявший второе место, «стал одним из самых опасных премьер-министров страны», поскольку он, не подумав, принял важное для Соединенного Королевства решение о проведении референдума о членстве страны в ЕС.