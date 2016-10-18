Сакраменто, США, 18 октября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Комета 67Р/Чурюмова-Герасименко, ставшая известной благодаря полету к ней аппарата «Розетта», 400 тыс. лет назад появилась из пояса Койпера — далекой периферии Солнечной системы, состоящей из ледяных глыб. К такому выводу пришли канадские специалисты, представившие итоги своей работы на 48-й ежегодной встрече Отделения планетарных исследований Американского астрономического общества, которая прошла в Калифорнии.

nasa.gov Пояс Койпера

Как пояснил Маттиа Галиаццо из Университета Западного Онтарио, рассчитать траекторию движения кометы было весьма сложно из-за влияния на нее Юпитера. По мнению ученых, комета 67Р относится к той же группе, что и другие кометы семейства планеты-гиганта.

Гравитация Юпитера влияет на движение комет таким образом, что большая часть из них движется далеко за пределами орбиты Нептуна и попадает внутрь Солнечной системы примерно на 12 тыс. лет. Комету Чурюмова — Герасименко ученые назвали «новичком» Солнечной системы, по их оценкам, она попала сюда около 10 тыс. лет назад.