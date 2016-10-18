Москва, 19 октября, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Сегодня, 19 октября, Госдума обсудит обращение к Генассамблее ООН, парламентам государств — членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, сообщает ИА REGNUM.

Les Haines Кубинец

Очередное обращение приурочено к рассмотрению Генассамблеей ООН 26 октября 2016 года проекта резолюции «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США».

Госдума в очередной раз выражает поддержку кубинскому народу, который в течение многих лет, терпя лишения и ограничения гуманитарного характера, отстоял свою свободу и суверенитет.

Депутаты с сожалением отмечают, что надежды, связанные с введением Вашингтоном отдельных послаблений в режиме блокады, восстановлением около полутора лет назад дипломатических отношений между Республикой Кубой и США, взаимным открытием дипломатических представительств в Гаване и Вашингтоне, с началом кубино-американского взаимодействия по проблемам, связанным, в том числе, с борьбой с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, обеспечением безопасности на воздушном транспорте и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, не воплотились в практически реализуемом снятии большинства ограничений и санкционных мер в рамках американской торгово-экономической и финансовой блокады.

«До настоящего времени ограничения распространяются, например, на два жизненно важных сектора социально-экономической сферы — продовольственное и фармакологическое обеспечение», — говорится в документе.