Нижний Новгород, 18 октября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. ЗАО «ДСК-НН"(Кстово, Нижегородская область, производитель ЖБИ, дочернее предприятие ГК СУ-155)в рамках расследования уголовного дела погасила задолженность по выплате заработной платы перед сотрудниками на общую сумму 62,5 млн рублей.

Андрей Репин ИА REGNUM «Нижстройком» достраивает объекты СУ-155

Как сообщили в СК РФ, один из членов совета директоров предприятия не платил сотрудникам зарплату с декабря 2014 года по январь 2016 года в размере. Всего без заработной платы осталось более 1200 человек, работающих или когда-то работавших на предприятии.

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В отношении компании было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

Следователи СК наложили арест на имевшийся у ЗАО"ДСК-НН» земельный участок, расположенный в поселке Новинки. В начале октября 2016 арестованный земельный участок продан на торгах за 68 млн рублей. Полученные от его реализации денежные средства были направлены на полное погашение задолженности по заработной плате. В настоящее время эти долги погашены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗАО «ДСК-НН», создаваемое когда-то при активном участии губернатора Валерия Шанцева и начинавшее свою работу в рамках нацпроекта «Жилище», стало одним из крупнейших в регионе должников по зарплате.

Ситуация на предприятии находится под контролем прокуратуры. В рамках надзорной деятельности руководителю предприятия сначала были объявлены предостережения, позже он был привлечен к административной ответственности и дисквалифицирован. На имущество предприятия был наложен арест. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

В настоящее время «ДСК-НН» вступило в процедуру банкротства после санации банком «Российский капитал» и сдает свой имущественный комплекс в аренду компании «Нижстройком», а непосредственно на предприятии работает минимальный штат сотрудников.

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Иски о банкротстве ДСК-НН начали поступать в суд в 2013 году. В число кредиторов вошло порядка 30 предприятий и организаций, среди которых ООО «Компания «ВИД», ООО «Служба технического снабжения», ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания». В марте 2015 года иск в арбитражный суд о начале процедуры банкротства ДСК-НН подало нижегородское Мингосимущества.

На сегодняшний день у ДСК-НН и ОАО"Нижегородкапстрой», созданного изначально как совместное предприятие СУ-155 и областного правительства, насчитывается 7 крупных недостроев в Нижегородской области.