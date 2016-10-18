Мадрид, 18 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) достиг договоренности с 31-летним полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем по поводу нового трудового договора, сообщается на официальном сайте «королевского клуба».

Football.ua Лука Модрич

«Реал» и Лука Модрич договорились о продлении контракта до 30 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Детали соглашения пока не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хорватский футболист Лука Модрич выступает за мадридский «Реал» с середины 2012 года. Контракт с ним был заключен на пятилетний срок, его стоимость составила 33 млн фунтов.

В период с 2008 г. по 2012 г. Модрич находился в составе британского «Тоттенхэма».

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