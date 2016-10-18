Москва, 19 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 19 октября, Госдума обсудит законопроект о приостановлении Россией действия соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему, сообщает ИА REGNUM. Соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Советский плакат

Однако в последнее время США предпринимают попытки пересмотра прописанной в Протоколе от 13 апреля 2010 г. стратегии утилизации плутония и изменения способа его утилизации. При этом американская сторона планирует осуществлять утилизацию плутония путем его захоронения, а не путем облучения, как это установлено названным Протоколом, отмечается в сопроводительных документах.

До настоящего времени американская сторона согласия Российской Федерации на изменение способа утилизации плутония не запрашивала, говорится в сопроводительных документах.

Натянутые отношения

В период после вступления в силу Соглашения и протоколов к нему США предприняли ряд шагов, ведущих к коренному изменению ситуации в области стратегической стабильности. Так, отмечается в документах, под предлогом кризиса на Украине происходит наращивание военного присутствия США в Восточной Европе, в том числе в государствах, принятых в НАТО после 2000 года — года заключения Соглашения. В 2015 году шесть новых передовых пунктов управления войсками размещены в Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Эстонии. Их основная задача — в случае принятия соответствующего решения обеспечить оперативную переброску крупных военных контингентов НАТО в Восточную Европу.

Подразделения вооруженных сил США введены на территории государств Прибалтики, увеличено количество базирующихся на их аэродромах самолетов НАТО. На территории Украины инструкторы из США проводят обучение боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор».

Помимо действий, направленных на изменение военно-стратегического баланса, США предпринимают меры по расшатыванию экономики Российской Федерации и нарушению прав российских граждан, говорится в сопроводительных документах. В частности, в 2012 году в США был принят так называемый закон Сергея Магнитского, в соответствии с которым Вашингтон открыто встал на защиту экономической преступности в Российской Федерации, а в 2014 году — закон о поддержке свободы Украины, допускающий вмешательство во внутренние дела нашей страны. Кроме того, в 2014 году США ввели санкции в отношении Российской Федерации, отдельных ее территорий, юридических и физических лиц.

Ответ России

Поскольку предпринятые США действия привели к коренному изменению обстоятельств, существовавших при заключении Соглашения и протоколов к нему, приостановление действия Соглашения является ответной мерой Российской Федерации и не противоречит Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Законопроект о приостановке соглашения об утилизации избыточного оружейного плутония — «это, в том числе, ответ на антироссийские санкции со стороны США», отметил ранее замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это важный документ для России особенно в ситуации обострении отношений с США, ответная реакция на те действия, которые проводятся США на данный момент», — отметила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).

Совет Федерации может рассмотреть проект о приостановке соглашения с США по плутонию на пленарном заседании палаты 26 октября.