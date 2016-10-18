Пекин, 18 октября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Власти КНР рассмотрят возможность предоставления доступа филиппинским рыбакам в спорную акваторию в Южно-Китайском море во время встречи лидеров двух стран в Пекине, сообщает 18 октября Reuters со ссылкой на анонимные источники в руководстве КНР.

Presidential Communications Operation Office Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует обсудить тяжелое положение филиппинских рыбаков во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая пройдет в Пекине 20 октября.

Напомним, КНР перекрыла доступ филиппинским рыбакам к рифу Скарборо в Южно-Китайском море в 2012 году. В Китае рифом Скарборо называется остров Хуаньян, а на Филиппинах он получил название Панатаг.