Москва, 18 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. АЭС «Куданкулам» в штате Тамил-Наду строится при техническом содействии Группы компаний ASE (входит в ГК «Росатом»). Церемония проходила в режиме видеомоста между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа и президентом Группы компаний ASE Валерием Лимаренко на площадке строительства АЭС «Куданкулам».

iaea.org АЭС Куданкулам

«Перспективы у российско-индийских отношений в атомной сфере очень хорошие, особенно учитывая, что индийский рынок большой и растущий, — заявил заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — В последние годы мы видим, что потребление электроэнергии растет на 7−8% ежегодно. Сейчас Индия по темпам роста энергопотребления обогнала даже Китай, и при этом у Индии, в отличие от Китая, меньше возможностей использования ископаемых видов топлива. Дело в том, что с одной стороны, в этой стране еще более высокая плотность населения, а значит, меньшее количество земель, пригодных для строительства соответствующих объектов электроэнергетики, а с другой стороны, и без того большая нагрузка на железнодорожную инфраструктуру при необходимости перевозки угля. Все это создает достаточно хорошие предпосылки для развития атомной энергетики как высокоинтенсивной отрасли, но при этом достаточно экологичной».

«В свете всего этого атомная энергетика является для Индии естественным выбором, — уверен эксперт. — И, судя по событиям последней недели (подписание соглашения о сотрудничестве по развитию сети интегрированных инфраструктурных центров облучения и начало работ по второй очереди АЭС «Куданкулам»), Россия на данный момент удерживает довольно крепкие позиции на индийском рынке. Хотя конкурентов там в лице французов и американцев тоже хватает. Да и китайцы также хотели бы выйти на этот рынок и ведут по этому поводу переговоры. Тот факт, что Россия имеет в Индии референтные энергоблоки, которые уже работают с индийским персоналом и построены они были Росатомом в не самых простых условиях — Атомстройэкспорту пришлось проходить с индийской стороной все согласования, пришлось вникать во все, изменять какие-то проектные решения в соответствии с местными особенностями в законодательстве и регулировании. Все это дало России существенные преимущества в будущей борьбе за индийский рынок».

«Кстати, Россия предлагает Индии сотрудничество не только в области атомной энергетики, но и в других неэнергетических направлениях в освоении мирного атома — и в ядерной медицине, и в обучении специалистов, и в сельском хозяйстве и т.д., — напомнил Кондратьев. — Это, я считаю, тоже положительный фактор, который для Индии означает дружелюбное расположение России и готовность, пусть и частично, но передавать свои высокие технологии. Для России этот шаг открывает новые рынки в Индии, а возможно, и в регионе. Так что новости оттуда можно считать весьма и весьма позитивными».