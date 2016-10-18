Тбилиси, 18 октября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили осудил намерения России о создании с Абхазией так называемой объединенной группировки войск, заявила на пресс-конференции 18 октября пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе. Она напомнила, что комитет по обороне Госдумы России поддержал ратификацию документа, предусматривающего создание такой группировки в Абхазии.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили (в центре)

«Как вам известно, это продолжение процесса, сопутствующего подписанному Москвой и Сухуми в 2015 году документа. Реально же, это действие, нацеленное на легализацию нахождения российских оккупационных войск в Абхазии», — пояснила пресс-спикер.

По ее словам, президент осуждает этот факт и расценивает его как еще один шаг к «аннексии» территорий Грузии, который создает угрозу не только суверенитету Грузии, но и сохранению мира и стабильности в регионе. По информации Эки Мишвеладзе, президент Георгий Маргвелашвили призывает мировое сообщество отреагировать на действия России.