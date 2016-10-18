Москва, 18 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Информация о том, что президент России Владимир Путин примет участие во встрече в «нормандском формате» в Берлине 19 октября, соответствует действительности. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил 18 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Будет вечерняя, такая даже не однодневная, а вечерняя рабочая поездка, где он (Владимир Путин) проведет переговоры с Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель), Олландом (президент Франции Франсуа Олланд), Порошенко (президент Украины Петр Порошенко)», — заявил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь правительства Германии сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в переговорах «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия, Франция), которые пройдут 19 октября в Берлине.

Читайте также: Берлин подтвердил участие Путина в «нормандских» переговорах

Читайте также: Песков: Россия не отказывается от участия в «нормандских» переговорах