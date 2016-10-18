Иркутск, 18 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В Иркутске за нападение на бригаду скорой помощи осуждены двух местных жителей, сообщает региональный главк МВД РФ.

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Инцидент произошел 1 июня на улице Ушаковская. Двое мужчин 1995 и 1996 года рождения в ходе дорожного конфликта причинили телесные повреждения медицинским работникам, после чего скрылись на двух автомашинах.

Подозреваемые были задержаны в течение нескольких часов. Суд приговорил одного из них к шести годам колонии общего режима, другого — к одному году и восьми месяцам условно.

Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Хулиганство», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия» и «Побои».