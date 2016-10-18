Симферополь, 18 октября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Начальник департамента городского хозяйства Симферополя Александр Буслаев до сих пор остается на своем посту, несмотря на то, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов распорядился уволить его за провал по уборке Симферополя от мусора, передает 18 октября «Новый день».

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Начальника департамента городского хозяйства не могут уволить в соответствии с трудовым кодексом, поскольку он находится на больничном. «После его увольнения будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности», — заверил глава Симферополя Геннадий Бахарев.

В настоящее время временно исполняющей обязанности руководителя департамента назначена Алла Кудряшова, которая ранее занимала пост заместителя начальника департамента городского хозяйства.

Еще в июне на очистку крымской столицы от мусора были выделены 120 млн рублей, однако несмотря на это департамент ЖКХ города так и не справился с задачей. В начале октября глава Крыма лично распорядился уволить руководителя департамента городского хозяйства Симферополя Александра Буслаева до 10 октября, при этом, как предполагалось, за Буслаевым могут последовать и его замы.

«Кадровые замены произвести немедленно. На этой неделе закончить и назначить туда новых людей, которые в состоянии при выделенных средствах осуществлять качественную уборку города», — заявлял Аксенов.