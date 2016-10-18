Рязань, 18 октября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В Рязани два сотрудника Академии ФСИН России подозреваются в получении взятки от руководителя строительной компании, выполнявшей ремонт здания академии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области, всего возбуждено два уголовных дела по статье 290 УК РФ — «Получение взятки».

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Одно из уголовных дел возбуждено в отношении руководителя отдела академии. По данным следствия, подозреваемый 16 сентября 2016 года получил от руководителя строительной организации взятку в виде стройматерилов стоимостью примерно 200 тысяч рублей. Передача взятки прошла под пристальным вниманием сотрудников регионального УФСБ. В итоге возбуждено дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде предоставления имущественных прав, в крупном размере»).

«Взятку подозреваемый требовал за обеспечение им проверки объемов и подписания его подчиненным сотрудником актов выполненных работ по государственному контракту, согласно которому рязанская строительная организация выступала субподрядчиком», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении рядового сотрудника отдела Академии ФСИН. Следователи считают, что он в июле и августе 2016 года несколько раз получал деньги от строительной фирмы. Сумма взятки составляет 200 тысяч рублей. За эти деньги он обещал подписать акты приемки отремонтированного объекта академии.

Сейчас расследование обоих уголовных дел продолжается.