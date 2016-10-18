Киев, 18 октября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В ДНР Верховный суд вынес три приговора лицам, которые осуществляли шпионаж в пользу Украины. Как сообщает ДАН, об этом сегодня, 18 октября, на пресс-конференции заявил председатель Верховного суда ДНР Эдуард Якубовский.

mgbdnr.ru Эмблема МГБ ДНР

«Есть три приговора в отношении лиц, которые были завербованы Украиной и действовали в ее интересах, в частности, один из них наш военнослужащий», — рассказал Якубовский.

Он уточнил, что осужденные приговорены по статье 321 УК ДНР «Шпионаж» к 13, 15 и 18 годам лишения свободы.

При этом Якубовский отметил, что в ДНР еще ни один судья не был заподозрен в коррупции. «При создании нашей системы (судебной) мы, прежде всего, положили принцип идеологичности. Люди, которые хотели бы занять должность судьи в ДНР, должны быть преданы республике, основной идеей которой является отсутствие коррупции. На сегодняшний день ни один судья не был заподозрен в коррумпированности», — сказал он.

Напомним, 12 сентября Министерство госбезопасности ДНР (МГБ) проинформировало о том, что 31 августа в Донецке силовики задержали семь местных подростков-диверсантов. Отмечается, что ранее из-за войны задержанные несовершеннолетние лишились своих домов, после чего начали оказывать вооруженное сопротивление ВС ДНР. В частности, подростки взрывали машины и военную технику ДНР. Один из парней рассказал, что к совершению диверсий его принудил некто по прозвищу Алмаз. Первым заданием стал подрыв автомобиля, за что диверсанты получили деньги, которые тратили на развлечения. У малолетних бойцов была изъята взрывчатка (аммонит) и детонаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова заявила, что ДНР ожидает реакции Украины на задержание детей. «Психика детей еще не сформирована, и предъявлять им требования без представителей власти противоположной стороны мы не имеем права. Дети содержатся в хороших условиях. Их кормят, выводят на прогулки. Мы проверяем факты и ждем реакции Киева», — сказала Морозова.