Пекин, 18 октября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В автосалонах Китая начались продажи нового поколения седана Hyundai Verna, известного в России как Solaris, сообщает издание «Колеса.ру».

cars.mitula.in Hyundai Verna

Концепт четырехдверного автомобиля был представлен весной 2016 года, а дебют серийной модели состоялся в сентябре. По сравнению с предшествующей моделью размеры новинки увеличены. Длина выросла до 4 380 мм, ширина составляет 1 728 мм, а размер колесной базы — 2 600 мм. Вместимость багажного отделения — 485 л.

Hyundai Verna оснащен бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л мощностью 100 и 123 л.с. соответственно, работающими вместе с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Среди доступных опций — светодиодные противотуманные фары и дневные ходовые огни, камера заднего вида, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном.

Покупателям новинка обойдется от 72,8 до 105,8 тыс. юаней, что соответствует 682−991 тыс. рублей. Предполагается, что российская версия обновленного Hyundai Solaris будет представлена в начале 2017 года.