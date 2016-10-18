Москва, 18 октября, 2016, 14:30 — ИА Регнум.



rabstol.net Котировки

На прошлой неделе индекс доллара к ключевым мировым валютам DXY в моменте поднимался до 98. На фоне усиления доллара под давлением оказались и товарные активы, в том числе промышленные металлы. Индекс шести ключевых металлов (алюминий, медь, никель, олово, свинец, цинк) в понедельник, 17 октября, на LME опустился до месячного минимума.

Вчера вечером укрепление доллара приостановилось, индекс DXY немного откатился вниз. На этом фоне котировки меди сегодня растут на 0,5%, до $4705 за тонну. В конце прошлой недели поддержку металлам оказали позитивные данные по производственным запасам в США. В августе они выросли на 0,2%, что свидетельствует о сильном состоянии американской экономики и промышленности.

На этой неделе динамика металлов будет зависеть от статистики по экономике Китая за третий квартал, которая будет опубликована рано утром в среду. Прогнозы достаточно оптимистичные, ожидается, что ВВП вырос на 6,7% г/г. Кроме того, эксперты прогнозируют рост промпроизводства за сентябрь на 6,4%, а розничных продаж на 10,6%. Если результаты не разочаруют, отскок цен на промышленные металлы от локальных минимумов продолжится. На наш взгляд, наибольшими перспективами роста до декабря обладают никель, медь и свинец, на которые в конце года традиционно повышенный спрос.