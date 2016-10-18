Москва, 18 октября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Ни одна инстанция не имеет права вмешиваться в сферы деятельности Центрального банка РФ, которые закреплены законодательно. Об этом 18 октября в ходе юбилейного съезда «Деловой России» заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Как мы знаем, ЦБ РФ работает в рамках действующего закона о ЦБ, и другие инстанции не имеют права вмешиваться в сферы деятельности ЦБ, закреплённые законом. Но мы регулярно встречаемся и обсуждаем вопросы», — сказал Путин.

По его словам, резервирование на срок более года, упомянутое российским бизнесом, является ограничением: «Что касается резервирования более года, то это ограничения. Насколько они обоснованы — ЦБ всегда готов пояснить. Нужно ли это делать — мы поймём в диалоге. Но в условиях высоких ставок по кредитам это — ограничение, которое не пойдёт на пользу обеспечения темпов роста экономики. Хотя могут быть свои соображения у регулятора».

Путин отметил, что срок в 180 дней ликвидности — это «тоже маловато»: «Но, насколько я знаю, ЦБ рассматривает возможность увеличения этого срока».

Напомним, 18 октября президент РФ Владимир Путин принял участие в юбилейном съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся бизнеса и его развития.