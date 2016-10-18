Москва, 18 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Деловая репутация снова становится важным активом российского бизнеса. Об этом 18 октября в ходе юбилейного съезда «Деловой России» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ещё один важный момент. Деловая репутация вновь становится ценным активом отечественных предпринимателей. Отечественный бизнес доказал свою ответственность и патриотизм. Для многих из вас важны не только личные достижения, но и возможность работать во благо России», — сказал Путин.

По его словам, и на федеральном, и на региональном уровнях «появляется всё больше людей, понимающих бизнес»: «Вы знаете, что на федеральном уровне мы создали рабочую группу по правоприменительной практике в предпринимательской деятельности. В каждом регионе создаются проектные офисы, и я предлагаю посмотреть на взаимодействие региональных управленческих команд с бизнесом».

Путин напомнил, что встречи «Деловой России» носят постоянный характер: «Обратная связь с бизнес-сообществом позволяет быстро принимать государственные решения. У нас есть общий подход — он состоит в том, чтобы предоставить бизнесу максимум свободы, и это лучший ответ на внешние ограничения. Нам удалось стабилизировать экономику, но наша цель — повысить темпы роста».

Напомним, 18 октября президент РФ Владимир Путин принял участие в юбилейном съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся бизнеса и его развития.