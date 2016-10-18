Путин: Отечественный бизнес доказал свой патриотизм
Москва, 18 октября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Деловая репутация снова становится важным активом российского бизнеса. Об этом 18 октября в ходе юбилейного съезда «Деловой России» заявил президент РФ Владимир Путин.
«Ещё один важный момент. Деловая репутация вновь становится ценным активом отечественных предпринимателей. Отечественный бизнес доказал свою ответственность и патриотизм. Для многих из вас важны не только личные достижения, но и возможность работать во благо России», — сказал Путин.
По его словам, и на федеральном, и на региональном уровнях «появляется всё больше людей, понимающих бизнес»: «Вы знаете, что на федеральном уровне мы создали рабочую группу по правоприменительной практике в предпринимательской деятельности. В каждом регионе создаются проектные офисы, и я предлагаю посмотреть на взаимодействие региональных управленческих команд с бизнесом».
Путин напомнил, что встречи «Деловой России» носят постоянный характер: «Обратная связь с бизнес-сообществом позволяет быстро принимать государственные решения. У нас есть общий подход — он состоит в том, чтобы предоставить бизнесу максимум свободы, и это лучший ответ на внешние ограничения. Нам удалось стабилизировать экономику, но наша цель — повысить темпы роста».
Напомним, 18 октября президент РФ Владимир Путин принял участие в юбилейном съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся бизнеса и его развития.