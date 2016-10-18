Киев, 18 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Население Украины сократилось за год на 163,3 тысячи человек: к 1 сентября 2016 года в этой стране насчитывается 42 миллиона 642,4 тысячи человек. Таковы данные государственной статистики Украины, сообщает УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема (фрагмент)

Уточняется, что по состоянию на 1 сентября 2015 года численность украинского населения составляла 42 миллиона 805,7 тысячи человек. За первые восемь месяцев 2016 года число жителей сократилось на 118,1 тыс. человек, если не считать «зону проведения антитеррористической операции» (так Киев называет территорию Донбасса).

Статистические данные показывают, что число умерших превышает число родившихся в следующем соотношении: на каждые сто умерших — 68 новорожденных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за январь — август 2016 года прирост населения составил восемь тысяч 300 человек. Число браков превысило число разводов.