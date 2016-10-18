Москва, 18 октября, 2016, 14:20 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Мировые инвестбанки все чаще рекомендуют начинать покупать иностранную валюту против рубля. Рядовые россияне подобные рекомендации, вероятно, не учитывают, руководствуясь собственными мотивами и наблюдениями. Согласно данным банков, спрос на иностранную валюту со стороны населения растет второй месяц. В сентябре российские финансовые организации провели операций на $34 млрд по доллару США (+10% к среднемесячным значениям) и $9 млрд (+29% м/м). Банки говорят, что делают это не в собственных интересах, а всего лишь удовлетворяя спрос россиян.

Укрепление рубля к годовым максимумам — 61,81 рубля за доллар от 10 октября — дало потребителям сигнал об оптимальной стоимости иностранной валюты для пополнения и диверсификации личных сбережений. Кроме того, у россиян сильна историческая память: декабрь обычно месяц довольно волнительный и для экономики, и для национальной валюты. Разумно купить доллар сейчас, конец года «пересидеть» в безопасных активах, а в начале следующего года или тратить, или конвертировать обратно.

Операции carry trade, столь любимые биржевыми спекулянтами, могут продлиться еще четыре-шесть месяцев. Это не исключает варианта, при котором доллар до конца года «прогуляется» в область 70−72 рубля и вернется к 65−67 рублям. Форвардные контракты на рубль длиной в год дают цель в 68,33 рубля. Это подразумевает ожидание ослабления рубля на 8% в среднем от сегодняшней цены.