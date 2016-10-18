Волосово, Ленинградская область, 18 октября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. На аэродроме в поселке Сельцо Волосовского района Ленинградской области совершались незаконные полеты на неисправном самолете, с которого производились прыжки с парашютом. Возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в Северо-Западном следственного управлении на транспорте СК РФ.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР Прыжки с самолёта

В действиях группы лиц усмотрены признаки преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Как сообщили в СКР, полеты парашютистов совершались с использованием самолета Ан-2, не зарегистрированного в установленном порядке, имеющего технические неисправности и повреждения, но не имеющего сертификата о летной годности.

Тем самым за денежное вознаграждение парашютистам оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Это могло повлечь тяжкие последствия.

Расследование уголовного дела продолжается, предполагаемым преступникам грозит до шести лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

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Как сообщало ИА REGNUM, врач и председатель врачебно-летной экспертной комиссии в Санкт-Петербурге подозреваются в выдаче за деньги недостоверных документов о прохождении комиссии и допуске к полетам. Было установлено более 20 преступных эпизодов. При этом в покупке справок были замечены пилоты малой авиации.

Кроме того, в июле 2015 года была аннулирована деятельность учебного центра «Крылья Невы» в Санкт-Петербурге, выдававшего фиктивные документы о прохождении обучения на пилота. Продолжается расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Авиационный учебный центр авиации общего назначения «Крылья Невы» Андрея Кочарыгина.