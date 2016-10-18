Доха, 18 октября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители правительства Афганистана возобновили переговоры, проходящие в Катере, стало известно от высокопоставленных источников в рядах исламистов. Об этом сообщает The Guardian.

pixabay.com Флаг Афганистана

На прошедших в сентябре и октябре переговорах присутствовал, в том числе, мулла Абдул Манан Ахунд, брат Муллы Омары, бывшего главаря движения. Два раунда переговоров были первыми с тех пор, как поддерживаемый Пакистаном процесс был прерван ликвидацией преемника муллы Омара муллы Ахтара Мансура, уничтоженного с помощью американского беспилотника.

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По словам одного из членов совета командиров движения, на встрече не было ни одного представителя Пакистана, который, как отметил исламист, потерял в значительной мере свое влияние на движение. Он также подчеркнул, что на переговорах присутствовал высокопоставленный дипломат из США.

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Первая встреча, которая состоялась в начале сентября, прошла в «положительной и бесконфликтной обстановке», в её ходе Ахунд пообщался лицом к лицу с главой разведки Афганистана Мохаммадом Масумом Станекзаем. Вторая встреча прошла в начале октября, несмотря на продолжающееся столкновения между правительственными силами и силами боевиков.

Член совета командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что благодаря присутствию официального лица США удалось провести встречу с учетом давнего нежелания боевиков проводить прямые переговоры с представителями правительства Афганистана, которых он считают «марионеточным режимом».

«'Талибан' (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает, что разногласия по Афганистану включают правительства как США, так и Афганистана», — отметил он. «Если эти три стороны смогут провести предварительные встречи, может создаться надежная основа для дальнейшего позитивного развития событий», — заметил он, обратив внимание на то, что мулла Ахунд был специально направлен советом в Доху, чтобы подчеркнуть важность этих переговоров.

«Его присутствие сделало переговоры более заметными и продемонстрировало, что как военное, так и политическое крыло «Талибана' (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разделяют одну и ту же точку зрения», — добавил он.

В свою очередь, сотрудник одного из оборонных ведомств Запада отметил, что недавнее наступление радикалов на столицы провинций Афганистана является «четким признаком того, что боевики стремятся осуществить свою военную стратегию, невзирая на заявления политиков».