Чебоксары, 18 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Население в Чувашии продолжает резать коров и снижать производство сырого молока. Республике едва удаётся сохранить объёмы молочного производства — за счёт работы сельхозпредприятий и фермеров. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

cap.ru, Минсельхоз Чувашии «Фестиваль молока» в Чувашии

По данным ведомства, в январе-сентябре 2016 года в Чувашии произведено 337,8 тыс. тонн молока, что осталось на уровне аналогичного прошлогоднего периода. Наибольшая доля приходится на частные подворья, которые в настоящее время обеспечивают 65,66% сырого молока в республике. По итогам девяти месяцев население стало меньше поставлять молока на продажу: произведено 221,8 тыс. тонны, что на 1,6% ниже уровня января-сентября 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние годы население Чувашии стало резко сокращать производство молока на продажу. В 2008 году населением производилось 75,4% всего объёма молока в республике, в 2014 году этот показатель снижен до 67,7%. Как следствие — производство молока в Чувашии снижается: в 2009 и 2010 годах в хозяйствах всех категорий было произведено 495 тыс. тонн, в 2011 году — 489 тыс. тонн, в 2012-м — 458 тыс. тонн, в 2013 и 2014 годах — 423 тыс. тонн. В 2015 году показан едва заметный рост за счёт увеличения средних надоев, составив 424,1 тыс. тонн.

В сельхозпредприятиях в январе-сентябре 2016 года объём молочного производства вырос по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом на 2% и составил 98,6 тыс. тонны. В фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей объёмы молочного производства увеличились на 10%, составив 17,5 тыс. тонны.

На уровне прошлогодних показателей осталась в целом численность крупного рогатого скота. Всего на 1 октября 2016 года в Чувашии насчитывалось 199,8 тыс. голов КРС, из них 122,8 тыс. (61,5%) содержатся в частных подворьях. При этом в хозяйствах населения поголовье КРС сократилось на 1,9%, в сельхозпредприятиях и у фермеров рост поголовья составил соответственно 2% и 10,4%. Аналогичная тенденция отмечена в части поголовья коров: из 93,1 тыс. голов почти 63 тыс. приходится на частные подворья, где поголовье сократилось на 1,1%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжают резать коров, так как продавать сырое молоко становится невыгодным из-за низких закупочных цен и дефицита кормов. Крестьяне лишаются небольшого, но некогда стабильного дохода, что ещё сильнее бьёт по селянам в условиях кризиса. Проблема низких закупочных цен кардинально не решается. Власти, которые оказываются бессильны перед аппетитом перекупщиков, находят разные причины: если раньше ссылались на сезонные колебания, затем вдруг выяснилось, что причиной стало повышение зарплаты сельским бюджетникам и отсутствие необходимости «этим заниматься».

По данным Агро-Инноваций, в январе 2016 года в Чувашии сырое молоко закупалось у населения в среднем по цене за 21,29 руб/кг, в феврале — за 21,2 рублей, в марте средняя цена составляла 20,74 рубля, в апреле упала до 20,05 рублей, в мае — до 19,09 рублей, в июне — до 18,25 рублей, в июле составила 18,4 рубля. В августе цена возросла до 19,86 рублей, в настоящее время средняя закупочная цена составляет 21,8 рублей. Реальные закупочные цены, со слов крестьян, гораздо ниже.