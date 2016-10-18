Ярославль, 18 октября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин обвинил мэрию Ярославля в намеренных действиях, которые привели к закрытию школы № 53. Об этом Крупин заявил на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Ярославской областной думы.

yarregion.ru Здание 53 школы в Ярославле

Депутаты рассматривали ситуацию с ликвидацией учебного заведения. Представители мэрии Ярославля рассказали, что школа была закрыта еще в 2012 году в связи с аварийной ситуацией — обрушением пристройки и трещинами в стенах. Мэрия провела несколько экспертиз, которые установили — эксплуатировать здание 1936 года постройки невозможно. В 2016 году школа была ликвидирована как юридическое лицо.

«У меня есть обращения от жителей, которые высказывают опасение, что школу снесут, чтобы там появилось жилье. Я думаю, это были целенаправленные действия, чтобы перевести эту территорию в зону жилой застройки и создать там элитный жилой квартал», — сказал уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Михаил Крупин привел в качестве примера действия городских властей в отношении расположенных неподалеку бывшего детского сада № 14 и бывшей школы № 22, земельные участки под которыми мэрия планирует перевести в жилую зону, по этим проектам уже состоялись публичные слушания.

Некоторые депутаты согласились с подозрениями Михаила Крупина. Звучали призывы построить в этом месте новую школу, ориентировочная стоимость которой может достигать миллиарда рублей.

«Я согласен с выступающим, но все это касается тех людей, которые в мэрии уже не работают. Мы посмотрим, что можно сделать, но миллиард рублей на строительство школы городской бюджет не потянет», — сказал присутствовавший на заседании заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев.

Отметим, что ранее мэрия Ярославля не раз высказывалась о том, что спасти разрушающееся здание школы было невозможно. В настоящее время дети распределены по другим учебным заведениям.