Вашингтон, 18 октября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Главный корреспондент политической редакции портала Politico Гленн Траш согласовывал свои материалы о Хиллари Клинтон перед публикацией с главой ее избирательной кампании Джоном Подестой. Об этом говорится в переписке Подесты, опубликованной порталом WikiLeaks.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Траш в своем письме просит Подесту проверить «пару абзацев» из материала о кандидате в президенты США от Демократической партии. Направив представителю штаба Клинтон свой текст, журналист попросил никому не говорить о том, что текст согласовывается.

После проверки, Подеста одобрил публикацию. Переписка датирована апрелем 2015 года.

Новая порция писем Подесты была опубликована 18 октября, это уже десятая публикация — с 8 октября на портале появилось более 15 тыс. конфиденциальных электронных сообщений.

Речь в письмах идет о пожертвованиях в Фонд Клинтон, интересах Турции в Сирии и её роли в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), такжен обсуждается тактика предвыборной кампании Хиллари Клинтон.