Киев, 18 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко считает, что от предстоящей встречи «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия, Франция) не стоит ожидать больших результатов. Слова украинского лидера привёл его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своём Twitter.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Петр Порошенко

«Давайте не завышать ожидания от завтрашней встречи в Берлине», — сказал президент Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин примет участие в переговорах «нормандской четвёрки», сообщил пресс-секретарь правительства Германии. Переговоры состоятся 19 октября в Берлине. Кроме Путина и Порошенко, в них также примут участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд

В преддверии переговоров Порошенко провёл консультации с американской стороной. 12 октября в ходе телефонных переговоров с вице-президентом США Джозефом Байденон он обсудил дорожную карту по имплементации минских договорённостей: украинский и американский политики пришли к соглашению — «санкции против России должны быть продолжены».

13 октября министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в отдельных регионах Донбасса ещё рано проводить местные выборы. При этом он отметил следующее: «Я считаю, что в настоящий момент у нас нет действенной альтернативы Минским соглашениям».