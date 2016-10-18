Москва, 18 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поддерживает запрет на голосование по доверенности, однако считает введение штрафов чрезмерной мерой, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября. «Это чрезмерно и не нужно», — заявил Миронов.

Питер Брейгель. Страна лентяев. 1567

«Здесь не надо совсем уж чрезмерно штрафовать, всех пересчитывать по головам, не детский сад, люди взрослые, ответственные», — говорит депутат Госдумы.

При этом поправки в регламент, вводящие запрет на голосование по доверенности, для него как для руководителя фракции «это дополнительное требование к моим коллегам».

«У депутатов большая зарплата, порядка 350 тысяч рублей, в месяц шесть заседаний. Нужно принимать участие в работе лично, и это обязанность, и не надо манкировать этими обязанностями», — говорит он.

При этом нововведение, по его мнению, потребует усовершенствования системы для голосования. «Чтобы никто за депутата не мог голосовать», — уточнил он.

Миронов сообщил, что 19 октября состоится дополнительное обсуждение инициативы «Единой России». При этом «Справедливая Россия» готова подержать изменения в регламент, более того, по словам Миронова, фракция неоднократно инициировала вопрос о запрете голосования по доверенности как на заседаниях Госдумы, так и на заседаниях комитетов.

«Думаю, нормы в пятницу будут утверждены», — добавил парламентарий.

Госдума 21 октября может обсудить вопрос о запрете доверенностей при голосовании по законопроектам, работа над введением штрафов за «прогулы» пленарных заседаний продолжится. Кроме того, депутаты не собираются отказываться от увязывания оплаты труда и посещения пленарных заседаний. «Когда депутат посещает пленарное заседание, это исполнение им депутатских обязанностей, если он отсутствует на заседании, в этом случае делаются вычеты из оплаты труда», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Введение нормы потребует изменения федерального трудового законодательства.