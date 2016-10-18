Финикс , США, 18 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Избыточный вес усугубляет течение в организме воспалительных процессов, что в пожилом возрасте делает более выраженными нарушения памяти, расстройство внимания и снижение интеллектуальных способностей. К такому выводу пришли американские специалисты, изучившие данные более 20 тыс. участников исследования старения, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Аризонского университета.

wallspaper.ru Кровеносные сосуды

На протяжении 12 лет ученые Великобритании следили за двумя группами пожилых людей, в одну из которых входили 9 тыс. человек, во вторую — 12,5 тыс. Специалисты оценивали такие показатели, как индекс массы тела (ИМТ), уровень воспалительных процессов в организме и когнитивные способности.

Опираясь на данные коллег, ученые из США выяснили, что ИМТ оказывает влияние на функции белка плазмы крови, известного как С-реактивный белок. Молекулу белка считают маркером патологических процессов, которые охватывают весь организм в целом. Чем выше избыточный вес, тем более выражены в организме воспалительные процессы.

Ученые отмечают, что пока им удалось лишь найти взаимосвязь показателей. Чтобы установить, что именно служит причиной, а что — следствием, потребуются дальнейшие исследования.