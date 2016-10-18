Донецк, 18 октября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. 19 октября в Донецке в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Соловьяненко пройдет церемония прощания с полковником ДНР, командиром батальона «Спарта» Арсеном Павловым. Об этом сегодня, 18 октября, заявил на пресс-конференции в Донецке заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

Podvalov Донецкий театр оперы и балета

При этом Басурин не уточнил место погребения Павлова — в родном г. Ухта (Российская Федерация) или на Донетчине. Похороны полковника ДНР состоятся в тот же день.

«Церемония прощания с Арсеном Павловым состоится в среду 19 октября в Донецком государственном академическом театре», — рассказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Донецке в подъезде своего дома был убит полевой командир ДНР, полковник батальона «Спарта» Арсен Павлов (позывной Моторола). В связи с гибелью бойца в ДНР объявлен трехдневный траур. Смерть Павлова наступила в результате подрыва взрывного устройства. Взрыв квалифицирован как теракт. Сотрудники МВД и МГБ ДНР проводят расследование.